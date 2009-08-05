Лідер КНДР помилував американських журналісток

Кім Чен Ір помилував двох американських журналісток після переговорів з колишнім президентом США Білл Клінтоном, повідомляє AFP.

4 серпня в Пхеньяні на зустрічі Кім Чен Іра і Білла Клінтона обговорювалося звільнення журналісток Лори Лін і Юни Лі, засуджених північнокорейською владою до 12 років трудових таборів за злочини "проти державності КНДР".

Як зазначає AFP, державне північнокорейське інформагентство KCNA повідомило, що Кім Чен Ір підписав спеціальний акт про помилування після того, як Білл Клінтон від імені нинішнього президента США Барака Обами "приніс щирі вибачення" за "ворожі" дії журналісток. Білл Клінтон також висловив надію, що тепер відносини між двома країнами будуть "переглянуті в кращий бік".

Наразі немає підтверджень, чи звільнені Лора Лін і Юна Лі з в`язниці. Раніше джерела з американської делегації повідомляли, що в разі звільнення репортерів, вони залишать КНДР разом з Клінтоном вже в середу, 5 серпня. Півгодини тому AFP повідомило, що Клінтон вилетів з Пхеньяна, проте місце перебування репортерів залишилося невідомим.

Американські співробітниці телеканалу Current TV були заарештовані в районі кордону Північної Кореї та Китаю в березні 2009 року, нагадує Лента.ру. 8 червня північнокорейський суд визнав їх винними в скоєнні державних злочинів. Пізніше Лін і Лі визнали себе винним в здійсненні наклепницької кампанії проти КНДР.