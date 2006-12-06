Шенгенська віза стане перепусткою ще до 10 країн

Приєднання держав, що недавно вступили в Євросоюз, до Шенгенського простору має відбутися в грудні 2007 - березні 2008 року.

Таке рішення ухвалили міністри внутрішніх справ країн ЄС у вівторок на зустрічі в Брюсселі, повідомляє РІА “Новости».

Контроль на сухопутних і морських кордонах буде скасовано, починаючи з грудня 2007 року, а внутрішній контроль в аеропортах буде знято, найпізніше, з березня 2008 року, сказано в документі за підсумками зустрічі.

Йдеться про дев`ять держав, що приєдналися до ЄС в 2004 році (вісім країн Центральної Європи і Мальту), а також Швейцарію.

Щодо Кіпру, що також вступив в ЄС в 2004 році, поки подібного рішення не прийнято, повідомляють французькі ЗМІ.

Очікується, що остаточне рішення з питання відміни контрольно-пропускних пунктів буде ухвалено на осінній зустрічі міністрів внутрішніх справ МВС восени 2007 року.