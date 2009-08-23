Населення Індії перевищить населення Китаю

Учені прогнозують, що семимільярдний житель Землі повинен народитися в нуль годин 36 хвилин за Грінвичем 18 жовтня 2012 року, повідомляє в неділю телерадіокорпорація Бі-Бі-Сі з посиланням на доповідь агентства міжнародного розвитку США (USAID).

На нашій планеті нині живуть 6,777 мільярда людей. У 1900 році було 1,6 мільярда.

У найближчі 40 років 97% приросту населення очікується в Азії, Африці, Латинській Америці, а також у країнах Карибського басейну.

Як очікується, населення Азії до 2050 року збільшиться на 1,5 мільярда осіб, а Індія забере у Китаю світову першість за кількістю жителів, вважають учені.

РІА "Новости"