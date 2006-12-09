Литвиненко намагався перешкодити ФСБ вибивати гроші з мільйонерів

Колишній співробітник ФСБ РФ Олександр Литвиненко перед своєю смертю збирав докази існування таємного плану російських спецслужб щодо примусового вилучення значних грошових сум у російських мільйонерів, які одержали притулок на Заході, пише The Times 9 грудня.

За даними видання, Литвиненко попереджав про небезпеку кількох людей зі "списку ФСБ", більшість з яких раніше були високопоставленими співробітниками компанії ЮКОС.

Ще до свого отруєння він повідомляв мільйонерів-утікачів, що на захід вже відряджені групи співробітників ФСБ, які добиватимуться повернення до Росії вивезених капіталів. Для цього "агенти Москви", нібито, збираються вдаватися до широкого спектру "брудних трюків" - від залякування і шантажу колишніх співробітників ЮКОСу та їх сімей до вбивств.

Головною метою таємної операції ФБС, пише The Times, був бізнесмен Леонід Невзлін, який переховується від російських властей в Ізраїлі. Саме з ним незадовго до отруєння Литвиненко поділився результатами свого розслідування.

Невзлін, за даними видання, вже передав одержані документи до Скотланд-ярду, розраховуючи, що значущість цієї інформації буде оцінена гідно, а слідчі зрозуміють "бажання Кремля заткнути рот Литвиненку".

Лента.ру