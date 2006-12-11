Головного свідка у справі Литвиненка допитують у лікарні

Слідчі Генпрокуратури РФ спільно з колегами зі Скотланд-Ярду почали допит підприємця, який вважається одним з головних свідків у справі Литвиненка. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, цю інформацію підтвердили як близькі до слідства джерела, так і в оточенні Лугового.

Допит проходить в одній з московських клінік, де Луговий і ще один свідок Дмитро Ковтун проходять радіологічне обстеження. За словами Лугового, він почувається нормально, і, за результатами останнього медобстеження, немає ніяких перешкод для його зустрічі зі слідчими.

Співробітники Генпрокуратури розмовляли з Ковтуном 5 і 6 груднем. 7 грудня Генпрокуратура повідомила про порушення кримінальної справи за фактом вбивства Литвиненка і замаху на вбивство Ковтуна. За неофіційними даними, у Ковтуна і Лугового виявлено ознаки ураження організму радіонуклідами.

У п`ятницю, 8 грудня, вже з`являлися повідомлення про початок допиту Лугового, які він згодом спростував. Луговий підкреслює, що сам наполягає на зустрічі зі слідчими і має намір дати вичерпні відповіді на всі запитання.

За його словами, згадування його імені у зв`язку зі смертю Литвиненка негативно позначається на його бізнесі і на психологічному стані його рідних. Тому, давши покази слідству, він має намір поставити "публічну крапку" в цьому питанні.

Луговий і Ковтун зустрічалися 1 листопада з Литвиненком у барі лондонського готелю Millenium. За їх словами, вони обговорювали ділові питання. Після цієї зустрічі Литвиненко був госпіталізований з ознаками важкого отруєння і 23 листопада помер.

За даними британського розслідування, Литвиненка отруїли радіоактивним ізотопом полонія-210, причому отруєння відбулося саме в готелі Millenium. Сліди полонія були, зокрема, знайдені в готельному номері, де зупинявся Луговий, і в літаку, на якому він повернувся до Москви.

Лента.ру