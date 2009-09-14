Влада України імітує виконання брюссельських угод щодо газу

Експерти відзначають імітацію Україною роботи з виконання брюссельських газотранспортних домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції в Києві експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ заявив, що фактично робота з виконання домовленостей, підписаних у березні ц.р. у Брюсселі, не ведеться.

«На жаль, є дві моделі управління. Перша – цілеорієнтована, коли дії спрямовано на отримання результату, й друга, поширена на пострадянському просторі, – імітаційна. Основною причиною того, що брюссельські домовленості не виконуються, є те, що сьогодні в державному управлінні й в управлінні державними компаніями діє імітаційна модель. Коли пишуться плани, плани перекочовують із одного в інший документ, але де-факто нічого не робиться», - зазначив експерт.

За словами О.НАРБУТА, таким чином, проект як і раніше залишається на папері. «В рівній мірі тут усі винні, хто обіймає високі посади і міг би вплинути на хід подій. Традиційно, на окремих прес-конференціях, думаю, кожен показуватиме пальцем на іншого. Але загалом я б сказав: шкодую, що проект, за яким Євросоюз може судити про перспективи газо-енергетичного партнерства з Україною в газотранспортній сфері, як і раніше залишається на папері», - зазначив О.НАРБУТ.

Президент київського міжнародного енергетичного клубу “Q-CLUB” Олександр ТОДІЙЧУК погодився з тим, що в реалізації брюссельських домовленостей є імітаційна модель. «Погоджуюся, що більш ніж за півроку нічого не зроблено. Те, що зроблено, – це лише формальності», - сказав він.

При цьому, на його думку, Україна втрачає, можливо, один із останніх шансів залишити українську ГТС як домінуючу при поставках газу до Євросоюзу. «Вважаю, як експерт, надзвичайно великою помилкою й уряду, й НАК «Нафтогаз України» те, що не виконуються брюссельські домовленості. Те, що сьогодні робиться – це застосування жарознижуючих ліків замість того, щоб лікувати хворобу», - сказав він. На думку О.ТОДІЙЧУКА, реалізацію домовленостей також стримують близькі президентські вибори, й до їх завершення ніяких реформ у рамках брюссельських домовленостей проводити не будуть. «Мені здається, що основним гальмом реформ є те, що у нас попереду вибори, і НАК ("Нафтогаз України" - УНІАН) залишається джерелом фінансування виборів», - сказав він.

У свою чергу, радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Іван ДІЯК зазначив, що робота з реалізації домовленостей ведеться, проте вона не є легкою. «Ті завдання, які ставляться перед нами, не зовсім прості. Ми повинні провести повну реорганізацію структури компанії, ми повинні забезпечити незалежність оператора ГТС, ми повинні розробити низку заходів із модернізації...», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 р. було підписано спільну декларацію України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов`язалася створити прозорий газовий ринок.

Згідно з текстом декларації, український уряд узяв на себе зобов`язання забезпечити незалежність оператора з транзиту газу, зокрема, шляхом реалізації директиви ЄС під №55 від 2003 року щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу.

Також уряд узяв зобов`язання забезпечити прозорість і відкритість для інвесторів із модернізації газотранспортної системи й надати рівний доступ до відповідної фінансової та технічної інформації, а також забезпечити контроль над отриманими на модернізацію газотранспортної системи коштами.

Уряд України пообіцяв дати можливість операторам із транзиту газу діяти на комерційній основі для виконання свого бізнес-плану в довгостроковій перспективі. Україна також зобов`язалася забезпечити доступ третіх сторін до підземних сховищ газу на прозорих комерційних умовах.

При цьому реформи газового сектору Україна повинна завершити до кінця 2011 року, що буде також відображено в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС, а також в Угоді про приєднання України до енергетичного співтовариства.