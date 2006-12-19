Росія занепокоєна ввезенням 326 кілограмів збагаченого урану з Німеччини

Найбільша партія ядерного палива – 326 кілограмів збагаченого урану прямує з Німеччини до Росії. Його везуть на переробку до Подольська під Москвою.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», операція викликала занепокоєння в російському суспільстві. У пресі пишуть, що через корумпованих чиновників, які дозволили ввезення збагаченого урану, Росія перетворюється на могильник ядерних відходів. Втім, Міністерство Росії з атомної енергії заспокоює громадськість, що відходи мають радянське походження і Москва - зобов`язана прийняти їх назад.

Понад 300 кілограмів переробленого ядерного палива таємно вночі вивезли з Німеччини. Деталі операції тримали в суворій таємниці. Ядерний кортеж з науково-дослідницького центру в Россендорфі охороняли п`ять сотень співробітників спецслужб. Маршрут його руху до останньої миті майже нікому не був відомий, оскільки поліція остерігалася серйозних протестів з боку екологів.

Як зауважив речник департаменту поліції Дрездена Томас ГЕРБСТ, «цілком виправданим є те, що точні дата і час траснпортування до останньої хвилини трималися в таємниці».

Небезпечний вантаж містить майже двісті кілограм високозбагаченого урану і ще понад сто кілограм низькозбагаченого. Те, що Москва прийняла на переробку ядерні відходи, політичні оглядачі оцінюють неоднаково: від зради національних інтересів Росії до нехтування здоров`ям своїх громадян. У Німеччині ж запевняють, що вантаж абсолютно безпечний.

«Ми б не отримали дозволу на подібне перевезення - ані на міжнародному рівні, ані від німецької вдали, якби не надали достатньо доказів безпечності вантажу. Те, що все в порядку можуть підтвердити не лише ми, але й інші організації", - запевняє Асоціація ядерних досліджень Німеччини.

Уряди Німеччини та Росії заявляють, що відбувається просто повернення російського ядерного палива, завезеного до НДР за радянських часів. Опоненти ж перевезення заперечують - Росія має набагато гірші умови зберігання ядерних відходів: як з огляду на екологію, так і на можливість їх нелегального перепродажу, адже збагачений уран використовується для виготовлення атомної зброї.