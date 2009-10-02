Українські теленовини в Польщі залишаються поза ефіром

Програмна рада польського публічного телебачення TVP засудила рішення керівництва каналу закрити з серпня цього року програму українських «Теленовин» та висловилась за її повернення в ефір.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Об’єднання українців Польщі Петро ТИМА, про це представники ради, яка є дорадчим органом TVP, заявили в ході засідання 30 вересня.

П.ТИМА сказав, що представник керівництва TVP, який брав участь в засіданні програмної ради, повідомив, що керівництво розглядає можливість відновлення показу програми, але не надав жодних деталей.

За словами П.ТИМИ, зараз TVP веде переговори з УТН про початок випуску польської програми в ефірі українського каналу.

Водночас теж не надав жодних подробиць.

Як повідомляв УНІАН, у липні керівництво TVP оголосило про закриття програми українських «Теленовин», яка виходила раз на місяць на каналі TVPinfo, що входить в склад публічного телебачення Польщі.

TVP пояснило своє рішення маленькою аудиторією програми та великими коштами на її підготовку.

Закриття українських «Теленовин» засудили низка польських та українських політиків, а міжнародні організації назвали це рішенням порушенням міжнародного законодавства у сфері національних меншин.

За даними ОУП, програму дивилися щомісячно близько 140 тисяч глядачів.

Українці заявили про намір добиватися повернення програми в ефір, в тому числі, завдяки зверненням в урядові структури та міжнародні організації із захисту прав нацменшин.