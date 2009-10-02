Українські теленовини в Польщі залишаються поза ефіром
Тривають пошуки варіантів
Програмна рада польського публічного телебачення TVP засудила рішення керівництва каналу закрити з серпня цього року програму українських «Теленовин» та висловилась за її повернення в ефір.
Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Об’єднання українців Польщі Петро ТИМА, про це представники ради, яка є дорадчим органом TVP, заявили в ході засідання 30 вересня.
П.ТИМА сказав, що представник керівництва TVP, який брав участь в засіданні програмної ради, повідомив, що керівництво розглядає можливість відновлення показу програми, але не надав жодних деталей.
За словами П.ТИМИ, зараз TVP веде переговори з УТН про початок випуску польської програми в ефірі українського каналу.
Водночас теж не надав жодних подробиць.
Як повідомляв УНІАН, у липні керівництво TVP оголосило про закриття програми українських «Теленовин», яка виходила раз на місяць на каналі TVPinfo, що входить в склад публічного телебачення Польщі.
TVP пояснило своє рішення маленькою аудиторією програми та великими коштами на її підготовку.
Закриття українських «Теленовин» засудили низка польських та українських політиків, а міжнародні організації назвали це рішенням порушенням міжнародного законодавства у сфері національних меншин.
За даними ОУП, програму дивилися щомісячно близько 140 тисяч глядачів.
Українці заявили про намір добиватися повернення програми в ефір, в тому числі, завдяки зверненням в урядові структури та міжнародні організації із захисту прав нацменшин.