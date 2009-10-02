Кролі атакують Гельсінкі

Як пише газета "Новые известия", жителі фінської столиці потерпають від справжнього кролячого нашестя.

Раніше в Гельсінкі можна було побачити лише звичайних зайців, які не заподіювали людям особливих турбот. Проте кілька років тому трапився справжній кролячий бум. Звірі, завезені в зоомагазини і розкуплені тисячами фінських сімей, відчули тягу до свободи і стали втікати з будинків. Багато кролів випускали на волю і самі діти, не знаючи, чим це обернеться для рідного міста.

Тварини прижилися на півночі і утворили цілі колонії, що розселилися в парках і садах фінської столиці. Сьогодні, за оцінками експертів, їх число досягає багатьох тисяч.

Эхо Москвы