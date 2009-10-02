Невизнане Придністров'я готове приєднатися до Росії - Президент

Невизнана Придністровська Молдавська Республіка готова увійти до складу Росії як регіон.

Як повідомляє РБК, про це заявив на прес-конференції президент Придністров`я Ігор СМИРНОВ. Керівник ПМР наголосив, що фактичне зближення республіки з Молдовою, на його думку, неможливе.

І.СМИРНОВ відзначив, що після обрання нового Президента Молдови Придністров`я готове вести переговори, але позиція республіки спиратиметься на результати референдуму, проведеного в 2006 році. Тоді більш як 97 відсотків жителів Придністров`я виступили за незалежність і подальше приєднання до Росії.

Президент ПМР пообіцяв, що найближчим часом буде проведено референдум з питання ухвалення нової конституції, яка значною мірою подібна до російської. Як повідомлялося раніше, проект основного закону Придністров`я передбачає, що та сама людина зможе обиратися на пост Президента необмежену кількість разів.

Крім того, І.СМИРНОВ висловив побоювання, що в Молдові можлива "нова хвиля" порушень прав російськомовних громадян, пов`язана з приходом до влади правих сил, що змінили за підсумками парламентських виборів комуністів. І.СМИРНОВ наголосив, що присутність російських військ у регіоні сприяє стабільності.

Раніше Молдова заявила про необхідність виведення російських військовослужбовців з Придністров`я.