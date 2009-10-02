Боснія і Герцеговина подала заявку на вступ до НАТО

Делегація Боснії та Герцеговини в Брюсселі подала офіційну заявку на вступ до НАТО, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Документи на отримання Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі подав член президії Боснії і Герцеговини Желько КОМШИЧ.

Генеральний секретар альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН позитивно відгукнувся про прагнення балканської республіки стати повноправним членом НАТО і висловив сподівання, що незабаром керівництво Боснії та Герцеговини проведе серію реформ, спрямованих на розбудову демократизації інститутів влади країни. Крім того, А.РАСМУССЕН зазначив, що є прихильником вступу в НАТО і Євросоюз всіх країн Західних Балкан.

Варто зазначити, що проти вступу країни в НАТО виступають боснійські серби, які проживають на території Республіки Сербської, що входить до складу держави. Світова спільнота регулярно висловлюється з критикою нинішньої ситуації в країні, зазначаючи, що Боснія і Герцеговина ризикує залишитися поза міжнародними організаціями, якщо не покладе край міжетнічним конфліктам в республіці.