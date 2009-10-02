Росія встановила з Абхазією безвізовий режим

Росія і Абхазія підписали угоду про введення безвізового режиму, повідомляє ІТАР-ТАРС. Громадяни обох країн зможуть перетинати кордон по своїх внутрішніх паспортах і залишатися на іншій території протягом 90 днів. Таким чином, Абхазія, разом з Китаєм, Білорусією, Вірменією, Україною й іншими державами, буде включена до списку країн, громадянам яких для в`їзду до Росії не потрібно буде оформляти візи. Громадяни Росії могли відвідувати Абхазію без візи і раніше, уточнює Лента.ру.

На зустрічах голів міністерств керівник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія планує налагодити супровід абхазьких суден у нейтральних водах Чорного моря, щоб "уникнути провокацій з боку Грузії". Раніше повідомлялося, що морський кордон Абхазії охоронятимуть катери російської берегової охорони. За законодавством Грузії, територіальні води Абхазії є закритими для міжнародного судноплавства.