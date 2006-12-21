«Переклад з путінської на російську» зробить депутат Держдуми Рогозін

17-00 - В офісі Російсько-українського Інформаційного центру відбудеться прес-конференція депутата Державної Думи Росії, голови “Конгресса Русских Общин” Дмитра Рогозіна на тему: «Переклад з путінської на російську», присвячена цілям і підсумкам візиту Президента РФ В.В.Путіна до Києва. В рамках прес-конференції Дмитро Рогозін розкаже про істинні мотиви В.Путіна в реалізації моделі бізнес-відносин між Росією і Україною і підіб’є підсумки російсько-української співпраці за 2006 рік. (вул. Вєтрова, д.7-б, 8 поверх).