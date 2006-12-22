США запропонували Туркменії спільні роздуми про майбутнє

Президент США Джордж Буш заявив, що США чекають розширення взаємин з Туркменією.

"Ми виражаємо наші співчуття сім`ї президента Ніязова і народу Туркменістану. Ми чекаємо можливості продовжити розширення наших взаємин з Туркменістаном і сподіваємося на світле майбутнє для цієї країни і на уряд, який забезпечить справедливість і можливості для свого народу", - йдеться в тексті заяви Буша, яку цитує у п`ятницю газета "Вашингтон пост".

До цих пір США при мовчазній підтримці європейських країн безуспішно лобіювали в Туркменії будівництво газопроводу по дну Каспійського моря для зменшення залежності Європи від Росії в питаннях постачань природного газу, нагадує видання і не виключає, що суперництво між Росією і Заходом може спалахнути з новою силою у разі повернення до Туркменії представників опозиції, які зараз перебувають за кордоном .

За даними американських ЗМІ, у четвер після кончини Ніязова американська інвестиційний-фінансова компанія Goldman Sachs розіслала своїм корпоративним клієнтам аналітичну записку з попередженням про те, що смерть президента Туркменії "ставить під сумнів політичну стабільність в країні і контроль за її значним експортом газу".

Goldman Sachs не виключає, що США і, можливо, ЄС вступлять в суперництво з Росією і прагнутимуть підштовхнути Туркменію до розгляду нових експортних шляхів і ослаблення позицій російського "Газпрому", який частково залежить від туркменського газу для виконання своїх зобов`язань перед споживачами.

Раніше офіційний представник держдепартаменту США Шон Маккормак заявив у Вашингтоні, що адміністрація Буша готова працювати спільно з тимчасовим керівництвом, яке здійснює владу в Туркменії після кончини Сапармурата Ніязова.

"Зараз, коли туркменський народ роздумуватиме про своє майбутнє, США і, як я упевнений, інші країни теж будуть з ними, щоб працювати з ними і сприяти їм, яке буде належним і з яким будуть згодні як туркменський народ так і інші уряди", - сказав Маккормак.

РИА новости