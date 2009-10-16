Польща очікує розміщення американських ракет найближчим часом

Міністерство оборони Польщі розраховує отримати американські бойові ракети Patriot, котрі планується включити в систему оборони країни, найближчим часом.

Про це заявив заступник міністра оброни Польщі Станіслав КОМОРОВСЬКИЙ, котрий обговорював цю справу з помічником міністра оборони США з міжнародної безпеки Олександром ВЕРШБОУ.

«Найближчим часом у Польщі будуть за ротаційним принципом розміщені ракети Patriot у версії бойовій», - сказав він, передає TVN24.

О.ВЕРШБОУ під час зустрічі зі С.КОМОРОВСЬКИМ також поінформував його детальніше про нову систему оборони, яку планують створити США замість раніше запланованого стаціонарного розміщення ракет у Польщі та радару в Чехії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ заявляв, що США попри відмову від стаціонарного ПРО у Європі передадуть полякам бойові ракети Patriot.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2009 року США оголосили про відмову від планів попередньої адміністрації із розміщення стаціонарних ракет у Польщі та радару у Чехії в рамках системи ПРО.

Адміністрація нового Президента Барака ОБАМИ планує натомість створити мобільну систему ПРО, в рамках якої у Польщі можуть бути також розміщені антиракети SM-3 для відбиття можливої загрози від Ірану.

Американські зенітні ракетні комплекси Patriot мають в першу чергу посилити оборонну здатність Польщі.