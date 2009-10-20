Уряд Киргизії пішов у відставку

20 жовтня уряд Киргизії у повному складі пішов у відставку, повідомляє Лента.ру з посиланням на АКИpress. Таке рішення було ухвалене після того, як Президент республіки Курманбек БАКІЄВ оголосив про реформу системи державного управління, що передбачає, зокрема, зміну структури Кабінету міністрів.

К.БАКІЄВ відставку уряду прийняв. За його словами, кандидатура нового прем`єра - на заміну Ігорю ЧУДИНОВУ, який обіймав цю посаду, - буде обговорена сьогодні на засіданні політради правлячої партії "Ак жол" ("Світлий шлях"). Після цього кандидатура буде внесена на розгляд парламенту. У парламенті лояльна Президентові партія "Ак жол" має більш як дві третини голосів.

Раніше, повідомляючи про президентську реформу держуправління, агентство "24.kg" зазначало, що у зв`язку з цим очікується відставка уряду. Крім іншого, парламент, як пояснив, коментуючи ситуацію, один із лідерів опозиції Темір САРІЄВ, має затвердити нову структуру Кабінету міністрів.

Реформа, анонсована К.БАКІЄВИМ 20 жовтня, передбачає перерозподіл функцій усередині уряду і ліквідацію деяких відомства. Зокрема, міністра закордонних справ передбачається вивести з уряду і перевести до складу президентської адміністрації (яка називатиметься "Інститутом Президента").

Результатом реформи, як стверджує Президент Киргизії, стане скорочення числа чиновників і значна економія державних коштів. В опозиції тим часом вважають, що реформа, кінець кінцем, направлена на зміцнення президентської влади.