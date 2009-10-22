Українська делегація їде до Варшави

22 жовтня у Варшаві відбудеться 11-е засідання Постійної українсько-польської конференції з питань європейської інтеграції (УПК).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

Делегацію України очолить заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЕЄВ.

У МЗС зазначили, що за десятирічну історію регулярні засідання УПК стали традиційним форумом, на якому представники двох держав обговорюють практичні аспекти двосторонньої співпраці в сферах політики безпеки, торговельно-економічної та інших сферах євроінтеграційного напрямку.

У рамках робочого візиту до Польщі також відбудуться зустрічі К.Єлісеєва з членом робочої групи з питань розробки нової стратегічної концепції НАТО Адамом РОТФЕЛЬДОМ.