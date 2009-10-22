Порошенко зустрівся з Послом Китаю

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО зустрівся з послом Китайської Народної Республіки в Україні ЧЖОУ Лі.

Як підкреслили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході зустрічі П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що співробітництво з Китаєм є одним із пріоритетів сучасної зовнішньої політики України.

Сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та перспективи розвитку українсько-китайського співробітництва в різних сферах. Було наголошено на важливості реалізації співпраці в галузях високих технологій, авіабудуванні, дослідженні космосу, машинобудуванні для сільського господарства, розвитку інфраструктури (будівництво доріг, мостів та інших об’єктів), а також енергетики.

Обговорювалося питання обміну візитами на високому та найвищому рівнях. Окрему увагу сторони приділили стану підготовки до візиту заступника прем’єра Державної ради КНР ЧЖАН Децзяна в Україну, який має відбутися 26-29 жовтня цього року.