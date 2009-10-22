США оголосили С.Могілевича найнебезпечнішим злочинцем

Федеральне бюро розслідувань США включило Семена Могілевича, відомого також під іменем Сергій Шнайдер, до списку найнебезпечніших злочинців, що перебувають у міжнародному розшуку. Як повідомили представники ФБР, в нагороду за інформацію, яка приведе до його арешту, призначена сума в 100 тис. дол. Вони уточнили, що С.Могілевич - "ймовірно, наймогутніша людина, про яку хтось колись чув". На їх думку, він "має можливість за допомогою одного телефонного дзвінка впливати на світову економіку", передає CNN.

С.Могілевич перебуває в розшуку не тільки в США, а й у Росії, Ізраїлі та Україні. Його звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей і рекеті.

У рамках справи "Арбат Престижу", нагадує РосБізнесКонсалтинг, 23 січня 2008 р. були арештовані в Москві глава компанії Володимир Некрасов і Сергій Шнайдер (згодом з`ясувалося, що під цим ім`ям у справі фігурує Семен Могілевич), якого слідство вважає автором схеми ухилення від податків. Обидва заперечують свою провину. Щодо них обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належну поведінку.

За даними ФБР, підозрюваний проживає в Росії. "США не мають договору про екстрадицію з Росією, тому, навіть якщо Могілевич буде затриманий російською владою за цими звинуваченнями, ми не зможемо добитися його екстрадиції до нас. Але ми маємо намір працювати з міжнародними організаціями, зокрема, з Інтерполом, щоб, якщо Могілевич опиниться в одній з країн, з якою у США є така угода, ми змогли б добитися його видачі Сполученим Штатам", - сказав РІА “Новости” по телефону представник відділення ФБР у Філадельфії Джей Джей Клейвер.