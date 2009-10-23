Парламент Молдови відмінив вибори президента

Парламент Молдови на проведеному 22 жовтня засіданні відмінив своє попереднє рішення про проведення 23 жовтня виборів президента і відклав обрання голови держави на пізніший час - мінімум два тижні.

Як повідомив, виступаючи в парламенті, голова спеціальної комісії з організації виборів президента Іон Плешка, перенесення обумовлене "двозначностями і прогалинами в законодавстві про вибори президента".

Йдеться про тлумачення виниклої ситуації, коли на посаду президента Молдавії був зареєстрований лише один кандидат - голова Демократичної партії, екс-спікер парламенту Маріан Лупу, якого висунув правлячий "Альянс за європейську інтеграцію".

Представники опозиційної Партії комуністів Ресубліки Молдова (ПКРМ) вважають, що вибори президента не можуть відбутися без альтернативного кандидата, і, таким чином першу спробу обрання президента, намічену на 23 жовтня, можна вважати такою, що провалилася, і далі повинен відбутися другий тур виборів президента. При цьому вони посилаються на висновок Конституційного суду, який вказує на обов`язкову наявність для виборів мінімум двох кандидатур на пост президента.

Натомість частина депутатів "Альянсу за європейську інтеграцію" вважає, що цей висновок КС має казуїстичний характер, і стосувався конкретної ситуації 2000 р. Вони вважають, що чинне законодавство не забороняє брати участь у виборах одному кандидатові на пост президента. Для усунення різночитань у законодавстві парламентська більшість вирішила внести до нього необхідні поправки.

Згідно з прийнятою ухвалою, в 10-денний термін юридична парламентська комісія з призначень та імунітету розробить і подасть парламентові для затвердження поправки до закону про процедуру виборів президента Молдавії. Передбачено, що в 3-денний термін з моменту набуття чинності цього закону з поправками парламенту буде запропоновано встановити нову дату проведення першого туру виборів з обрання голови держави.

Незалежно від дати проведення виборів президента Молдови правлячій коаліції бракує 8 голосів для обрання головою держави свого кандидата: "Альянс" у 101-місному парламенті має 53 депутатські мандати, а ПКРМ - 48. Для обрання президентом необхідні голоси не менш як 61 депутата.

Лідер ПКРМ Володимир Воронін заявив раніше, що партія не підтримає кандидатуру М.Лупу на посаду президента.

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