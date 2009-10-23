Держдума РФ схвалила закон про використання армії за межами Росії

Держдума Росії сьогодні на пленарному засіданні ухвалила у третьому - остаточному - читанні ініційовані Президентом Росії поправки до Закону «Про оборону», що передбачають оперативне використання Збройних сил РФ за межами країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдуми РФ, «за» проголосувало 436 депутатів.

Документом передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для розв’язання завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захист громадян РФ за кордоном; боротьба з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

При цьому рішення про оперативне використання армії приймаються Президентом РФ на підставі відповідної постанови Ради Федерації. Загальна чисельність формувань ЗС, райони їх дій, завдання, що стоять перед ними, і термін їх використання визначає Президент країни. Комплектування і забезпечення формувань ЗС необхідною технікою і кадрами здійснює Міністерство оборони РФ.

Водночас у прес-службі партії «Єдина Росія» нагадали, що на сьогодні законодавством передбачається використання формувань Збройних Сил за межами території Російської Федерації з метою: виконання завдань з припинення міжнародної терористичної діяльності; виконання завдань відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.

Голова Комітету Держдуми РФ з оборони Віктор ЗАВАРЗІН відзначив, що світова практика свідчить, що коло завдань, для розв’язання яких Збройні сили можуть і мають застосовуватися за межами території держави, набагато ширше. У глобальній системі військово-політичних відносин найбільш актуальною стає протидія сучасним викликам і погрозам, додав він.

«До їх числа належать і міжнародний тероризм, і організована злочинність, крім того, протиправні насильницькі дії незаконних збройних формувань щодо громадян. Сьогодні сучасні війни і збройні конфлікти можуть носити короткочасний характер, а досягнення стратегічних завдань здійснюватися в найкоротші терміни. Треба розуміти, що зволікання в ухваленні рішення про застосування Збройних сил завдасть непоправної шкоди обороноздатності Росії, а також безпеці наших громадян», - заявив В.ЗАВАРЗІН.

За його словами, законопроект, що забезпечує правовий механізм з оперативного застосування Збройних сил за межами території Російської Федерації, назрів вже давно.