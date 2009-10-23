Ющенко відрядив миротворчий контингент у Кот-д’Івуар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився направити український миротворчий контингент у Кот-д’Івуар. Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Зокрема, Президент постановив направити для участі України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д’Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю до 25 осіб з числа миротворчого контингенту, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.

Також В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України забезпечити направлення миротворчого контингенту України для оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі.