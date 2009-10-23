7 ув'язнених згоріли при спробі підняти бунт у тюрмі

Щонайменше семеро увязнених однієї з в`язниць на північному сході Бразилії стали жертвами пожежі, яка почалась у п`ятницю під час бунту, повідомило агентство Франс Пресс з посиланням на телеканал Globo News.

За словами співробітника охорони в`язниці в місті Жуан-Песоа, увязнені здійснили спробу бунту і підпалили кілька матрасів, після чого вогонь швидко поширився по будівлі, в якій було 860 ув’язнених.

П`ятеро із загиблих померли на місці події, ще двоє - дорогою в лікарню, передає РІА "Новости".