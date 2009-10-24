Грузія і США починають спільні військові навчання

Грузія і США у суботу в рамках програми підготовки військових, які поїдуть до Афганістану, починають двотижневі спільні військові навчання під умовною назвою "Негайна відповідь", зазначається в повідомленні посольства США в Грузії, поширеному у п`ятницю.

"Ці навчання є частиною програми, яка ставить за мету підготовку грузинських військових для участі в операції із сприяння міжнародної безпеки в Афганістані. На цьому етапі збройні сили Грузії пройдуть надзвичайну підготовку до контртерористичної операції. Контртерористичні операції грузинські військові проведуть спільно з американськими військовослужбовцями", - цитує повідомлення РІА "Новости".

На початку серпня парламент Грузії затвердив відправку однієї піхотної роти і одного піхотного батальйону для участі в миротворчій місії. За даними міністерства оборони, батальйон служитиме під командуванням американських військових, а рота - французьких. Планується, що перші грузинські військові вирушать до Афганістану восени цього року, а наступні - навесні 2010-го.

Група інструкторів корпусу морських піхотинців США розпочала підготовку грузинських військових, які поїдуть до Афганістану, на початку вересня. Інтенсивний шестимісячний курс підготовки проходить 31-й піхотний батальйон, який надалі візьме участь в операції ISAF, здійснюваній під егідою НАТО.