У Німеччині буде новий уряд

Блок ХДС/ХСС на чолі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, і Вільна демократична партія на чолі з Гвідо Вестервелле уклали угоду про створення коаліції, повідомляє Reuters.

Угода стала результатом багатогодинних переговорів між партіями, які закінчилися лише близько 02:00 за місцевим часом у суботу, 24 жовтня.

ХДС/ХСС і Вільній демократичній партії вдалося досягти домовленості з ключового питання - зниження податків, розповів глава ХСС Хорст Зєєхофер (Horst Seehofer). Вирішено, що податки в 2011-2013 роки будуть знижені на 24 мільярди євро, що більше, ніж пропонувала Меркель, але менше, ніж розраховував Вестервелле.

Після завершення переговорів, за підсумками яких було підписано угоду про коаліцію, Меркель і Вестервелле разом вийшли до журналістів, проте не дали розлогих коментарів. Очікується, що всі подробиці досягнутої угоди будуть оголошені на прес-конференції за участю керівництва ХДС/ХСС і Вільної демократичної партії, призначеній на 24 жовтня на 08:00 за місцевим часом.

Повністю склад коаліційного уряду ще не повідомляється, проте відомо, кому дістануться ключові посади. Гвідо Вестервелле, як і очікувалося, одержить портфель міністра закордонних справ. Вольфганг Шойбле, який представляє блок ХДС/ХСС, стане міністром фінансів, а міноборони дістанеться Райнеру Брюдерле (Rainer Bruederle) з Вільної демократичної партії.

Лента.ру