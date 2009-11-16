Британський прем'єр вибачиться за переселення дітей до Австралії

Гордон Браун планує виступити з вибаченням за роль влади в британській програмі відправки тисяч дітей до колишніх колоній впродовж XX століття, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У рамках програми переселення дітей - яка була припинена більше 40 років тому - дітей з бідних сімей відправляли для "кращого життя" до Австралії, Канади й інших країн.

Проте деякі з цих дітей там зазнавали жорстокого поводження, багато стали батраками на фермах.

З аналогічними вибаченнями планує виступити і прем`єр-міністр Австралії.

Гордон Браун доручив офіційним особам зв`язатися з людьми, переселеними в рамках програми, - з тим, щоб наступного року з цього приводу було зроблено офіційну заяву.