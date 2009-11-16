Ціна на російський газ для Білорусі впала до 115 доларів

У третьому кварталі 2009 року контрактна ціна на російський газ для Білорусі склала 115,25 долара за тисячу кубометрів. Про це йдеться у звіті концерну "Газпром" за підсумками липня-вересня цього року, передає Лента.ру.

У другому кварталі, за даними "Газпрому", контрактна ціна на закупівлю палива для білоруської сторони була встановлена на рівні 157,74 долара за тисячу кубометрів.

Російська газова монополія також повідомила, що за поставлений у першому півріччі газ у Білорусі є заборгованість перед Росією. На 1 жовтня 2009 року розмір боргу досяг 165,84 мільйона доларів.

Заборгованість Білорусі за газ утворилася з різниці між середньорічною і контрактною ціною за паливо, що імпортувалося. Середньорічна ціна, за якою Мінськ купував російський газ у першому півріччі, становить 150 доларів за тисячу кубометрів.

У березні цього року на зустрічі президентів двох країн в Завідовому сторони домовилися, що в першому півріччі Білорусія платитиме фіксовану середньорічну ціну за газ, а наприкінці року проведе "дорозрахунки". При цьому даної угоди письмово оформлено не було, а в "Газпромі" заявляли, що домовленості про оплату Мінськом російського палива за фіксованою середньорічною ціною не існує.

У 2007 році Росія поставляла газ до Білорусі за ціною 100 доларів за тисячу кубометрів. З 2008 року ціна на газ для Білорусії розраховується щокварталу за формулою, прив`язаною до вартості нафти. Ще в першому кварталі 2009 року ціна за газ для Білорусі мала збільшитися з 127 до 210 доларів за тисячу кубометрів. Потім вартість палива зменшувалася б через падіння цін на нафту, а наприкінці року знову почала б зростати.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8 базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році мав скласти 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.