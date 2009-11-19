З України до Росії переїхали кілька тисяч людей

За два роки з України за програмою переселення співвітчизників до Росії переїхали декілька тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту по роботі із співвітчизниками за кордоном Міністерства закордонних справ РФ Олександр ЧЕПУРІН.

«Кількість переселенців із України не на першому місці – десь п’яте-шосте місце. Це кілька тисяч осіб», - сказав О.ЧЕПУРІН.

За його словами, всього до Росії за два роки роботи програми з переселення співвітчизників повернулися 17 тисяч осіб.

Дипломат повідомив, що при переїзді люди хочуть мати на новому місці комфортне житло й хорошу роботу. «Це, на жаль, не завжди відбувається, тому за два роки переїхало (до Росії) 17 тис. осіб», - сказав він.

За словами О.ЧЕПУРІНА, до тих регіонів РФ, які створили ці умови, переїздять активніше. Зокрема, 80% переселенців переїздять до трьох російських регіонів – Калінінградської, Калузької та Ліпецької області . «Це три регіони, які створили будинки й приймають приїжджих, допомагають працевлаштуватися на нормальну роботу», - сказав він.

В основному, за словами О.ЧЕПУРІНА, переїздять до РФ співвітчизники з республік Центральної Азії.

«На першому місці – Казахстан (33%), потім йдуть інші республіки Центральної Азії, потім йдуть Молдова, Україна. З далекого зарубіжжя найбільша цифра тих, хто переїхали з Німеччини - 130 осіб. З Ізраїлю й США - декілька десятків осіб», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня голова Комітету Ради федерації у справах СНД Вадим ГУСТОВ заявив, що програма з переселення співвітчизників до Росії не працює.

«Проект, який два роки тому сприймався «на ура» й викликав колосальну ейфорію, частково не виправдався. Ми думали, що до нас поїдуть мільйони. Але народ не поїхав», - сказав В.ГУСТОВ.

Він зазначив, що з початку реалізації держпрограми до Росії переїхали близько 10 тис. осіб, і майже половина з них – до Калінінградської області. За його словами, зараз йде корегування програми, й Росія зможе приймати близько 25 тис. осіб на рік, на що виділено гроші.

Державну програму зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном, було прийнято в 2006 році, і її дію розраховано на період до 2012 року. Програма націлена на переселення людей, які опинилися після розпаду СРСР за межами РФ і бажають переселитися до Росії. Згідно з прийнятою програмою, влада Росії розраховує до 2012 року привернути до Росії декілька мільйонів переселенців.