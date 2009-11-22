Пором з 200 пасажирами затонув біля берегів Суматри

Пором, на борту якого знаходилося більше 200 пасажирів, затонув біля берегів індонезійського острова Суматра, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на AFP.

"У списках пасажирів числяться 213 осіб і 13 членів екіпажа, включаючи капітана корабля. Зараз, багато хто з них продовжує знаходитися у воді, ми прагнемо якнайскоріше дістати їх з води", - цитує агентство слова представника місцевої поліції Боя Херламбанга (Boy Herlambang).

За попередніми даними, причиною затоплення судна могла стати погана погода.