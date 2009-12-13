США нададуть підтримку Молдові у сфері оборони

США нададуть підтримку Молдові в її потребах у сфері оборони і безпеки, зокрема технічних. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі молдавського уряду, таку заяву зробила заступник помічника Держсекретаря США з питань оборони по Росії, Україні та Євразії Селеста Волландер на зустрічі з прем`єр-міністром Молдови Володимиром Філатом.

Вона зазначила, що на січень 2010 р. запланований візит до Вашингтона делегації уряду Молдови на чолі з міністром оборони Віталієм Марінуцею, під час якого будуть обговорені конкретні дії, заплановані на 2010 р.

С.Волландер наголосила, що адміністрація Білого дому цінує дії уряду Молдови з наближення до європейських стандартів і подолання кризи. Вона сказала, що США підтримують формат переговорів про придністровське врегулюванню 5+2, і готові підтримати Молдову в цьому контексті.

В.Філат зазначив, що співпраця із США у сфері безпеки відповідає інтересам країни. Він заявив, що розраховує на підтримку американського уряду в галузі реформування оборони країни.

За його словами, США відіграють важливу роль на переговорах щодо придністровського врегулювання у форматі 5+2. В ході діалогу сторони домовилися, що обговорення цих питань буде продовжене в січні 2010 р.