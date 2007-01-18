У Берліні через ураган оголошено надзвичайну ситуацію

Вулиці Берліна

Пожежна охорона Берліна, що виконує також функції рятувальної служби, оголосила ввечері у четвер надзвичайну ситуацію через ураганний вітер.

Як повідомив офіційний представник пожежної служби, на півдні Берліна, згідно з вимірами, швидкість вітру досягає 110 кілометрів на годину, ряд вулиць залитий водою, порушене автомобільне сполучення. У боротьбі з наслідками стихії задіяні 1,5 тисячі співробітників пожежної служби.

Дощ йде дві години поспіль, вода вже проникла до підземних комунікацій, в деяких районах порушено телефонний зв`язок, відмічені перешкоди в прийомі сигналів з супутників і в роботі стільникового зв`язку.

За словами представника пожежної служби, запровадження надзвичайної ситуації означає, що, крім усіх, що є у розпорядженні сил, викликані також добровільні помічники пожежної охорони, а також готові у будь-який момент підключитися до роботи майже дві тисячі співробітників федеральної служби технічної допомоги.

За даними інформаційних телеканалів, поліція працює в посиленому режимі.