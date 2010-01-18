У Берліні проголосували менше чотирьох відсотків українців

Активність українців, які проживають у Німеччині, на нинішніх президентських виборах виявилася надзвичайно низькою. Зокрема, на дільниці у Берліні проголосували менше чотирьох відсотків зареєстрованих виборців.

У Берліні проголосували 747 українців з понад 20 тисяч, внесених у виборчі списки. Про це «Німецькій хвилі» повідомив офіційний спостерігач Андрій ВОВК. «Значна частина людей розчарована подіями 2004 року. Цього разу люди вирішили не їхати голосувати», - прокоментував спостерігач. За його словами, більшість зареєстрованих виборців проживають не в Берліні, а в одній з п’яти східних земель Німеччини, які приписані до виборчої дільниці у столиці. «Виборці були здебільшого не готові витрачати час та кошти на дорогу до Берліна і попросту проігнорували голосування», - вважає А.ВОВК.

Надзвичайно низькою була явка і на інших дільницях у Німеччині. Зокрема у Бонні активність виборців була навіть значно нижчою, ніж у Берліні. Тут проголосували 263 українці з понад 24 тисяч зареєстрованих, тобто - дещо більше одного відсотка. Найбільше людей проголосували у Мюнхені – тут було видано майже тисячу бюлетенів.

Активність виборців цього разу не йде у жодне порівняння із минулими президентськими виборами. «П’ять років тому на боннській дільниці я стояла у черзі понад дві години, щоб проголосувати. Цього разу черг практично не було. Якщо п’ять людей збиралось, це вже можна назвати скупченням», - порівнює заступниця голови боннської дільниці Людмила ФЕЛЬТЕН. За її словами, уникнути черг дозволила і спрощена процедура реєстрації виборців. За рішенням ЦВК, внести власне прізвище до списку виборець на закордонних дільницях міг на підставі поданої у день голосування скарги. Це дало змогу проголосувати майже усім і уникнути конфліктних ситуацій, констатує Л.ФЕЛЬТЕН. Член виборчої комісії зауважила: єдине, що можна було би організаційно покращити до другого туру – запровадити телефонну лінію, яка би дозволила виборцям з’ясувати умови участі у голосуванні.

Під час голосування на дільниці у Берліні не було зафіксовано жодного порушення виборчого законодавства, повідомив спостерігач. Виборці, які не знайшли свого прізвища у списках, змогли швидко на місці подати заяву-скаргу, зареєструватися і проголосувати. «Значна частина людей не знайшла себе в списках. Здебільшого це було пов’язано зі зміною адреси проживання», - сказав А.ВОВК.

Також були випадки, коли проголосувати хотіли українці, які тимчасово перебувають у Німеччині. «Приміром, зараз у Берліні проходить велика аграрна виставка «Зелений тиждень», на яку приїхало чимало українців. Дехто звертався із заявами про включення до списків. Однак самої лише заяви недостатньо. Потрібно також додавати документи, які підтверджують тимчасове перебування особи на момент виборів на території, яка входить до компетенції виборчої дільниці у Берліні. Це може бути, скажімо, підтвердження резервування готелю або квиток на проїзд до відповідного міста», - зауважив спостерігач. За його словами, чимало виборців не могли пред’явити відповідних документів. Однак рішенням комісії більшість заявників були допущені до голосування.

Не змогли проголосувати лише одиниці. «Були випадки, коли люди приходили голосувати зі старим радянським паспортом. Звісно, закон забороняє їм голосувати». Загалом, за словами А.ВОВКА, робота виборчої комісії у Берліні була організована дуже добре. «Члени комісії працювали компетентно і оперативно, умови для виборців на дільниці були комфортними», - підсумував спостерігач.