Аварія у Польщі залишила без електроенергії 200 тисяч осіб

18:08, 30 січня 2010
Світ
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Енергетики намагаються усунути наслідки

Масштабна аварія на електромережах в Сілезії (південь Польщі) сьогодні залишила без електроенергії 200 тисяч осіб.

Як передає РІА «Новости», за попередніми даними, аварія сталася на лініях високої напруги.

Електроенергії немає в великому сілезькому місті Гливіце. Крім того, знеструмлені населені пункти Смольниця, Жерниця, Пшишовіце, Сосніцовіце і Гералтовіце. Енергетики намагаються усунути наслідки аварії.

 

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