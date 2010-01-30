Аварія у Польщі залишила без електроенергії 200 тисяч осіб

Масштабна аварія на електромережах в Сілезії (південь Польщі) сьогодні залишила без електроенергії 200 тисяч осіб.

Як передає РІА «Новости», за попередніми даними, аварія сталася на лініях високої напруги.

Електроенергії немає в великому сілезькому місті Гливіце. Крім того, знеструмлені населені пункти Смольниця, Жерниця, Пшишовіце, Сосніцовіце і Гералтовіце. Енергетики намагаються усунути наслідки аварії.