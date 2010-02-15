Більшість німців за виключення Греції з єврозони

Більша частина німців підтримує виключення Греції з зони євро у разі потреби. Дві третини опитаних громадян Німеччини виступають також проти надання нових позик Афінам країнами Євросоюзу. Про це свідчать результати опитування, проведеного німецькими соціологами, передає радіостанція Europe I з посиланням на німецькі ЗМІ.

3 лютого, нагадує РосБізнесКонсалтинг, стало відомо, що Європейська комісія підтримала план Греції щодо скорочення дефіциту державного бюджету до рівня 3% ВВП до 2012 р. Але при цьому ЄС підкреслив необхідність ухвалення країною нових заходів для приведення в норму державних фінансів.

Фінансові проблеми Греції призвели до масового розпродажу євро на тлі побоювань, що з подібними проблемами можуть зіткнутися інші країни єврозони з високим борговим навантаженням.