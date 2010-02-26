Каддафі закликав до "священної війни" проти Швейцарії

Лівійський лідер Муаммар Каддафі закликав до священної війни "джихаду" проти Швейцарії, заявляючи, що це - "невірна країна, яка руйнує мечеті", передає Бі-Бі-Сі.

"Будь-який мусульманин, який працює з Швейцарією, є відступником, виступає проти пророка Мухаммеда, бога і Корана", - заявив М.Каддафі.

Полковник вважає, що "священна війна" проти Швейцарії, проти сіонізму, проти іноземної агресії тероризмом не є.

Відносини двох країн, нагадує РосБізнесКонсалтинг, різко погіршилися 2008 р., коли в одному з женевських готелів був арештований син М.Каддафі разом з дружиною. Їх звинуватили в знущаннях з прислуги. Після того, як заарештовані були відпущені під заставу і повернулися на батьківщину, інцидент переріс в дипломатичний конфлікт.

Врешті державна нафтокомпанія Лівії оголосила про припинення постачань нафти до Швейцарії; крім того, Тріполі заборонив літакам авіакомпанії Swiss International Airlines приземлятися на території країни.

Ще більше ситуація погіршилися після того, як наприкінці минулого року в Швейцарії пройшов референдум, на якому більше 57% громадян країни підтримали пропозицію про заборону будівництва мінаретів у Швейцарії.