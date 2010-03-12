Міжнародний скандал: Туреччина відкликає свого посла у Швеції

Депутати шведського парламенту - Риксдагу визнали за геноцид масові вбивства вірмен у Туреччині в 1915 році, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на шведське радіо SR.

Це рішення, прийняте за пропозицією "червоно-зеленої" опозиції, стало несподіваним для уряду, передає SR.

Буржуазні партії, пояснюють шведські журналісти, не підтримали рішення, вважаючи, що "політикам не варто писати історію". Проте, за пропозицію опозиції проголосували окремі депутати буржуазних партій, що створило перевагу голосів на її користь.

Згідно з даними істориків, під час масових вбивств у згаданий період загинуло близько 2,5 мільйонів осіб.

Факт геноциду вірменського народу визнано багатьма державами. Першим це 1965 року зробив Уругвай, його прикладу якого наслідували Росія, Франція, Італія, Німеччина, Голландія, Бельгія, Польща, Литва, Словаччина, Швеція, Швейцарія, Греція, Кіпр, Ліван, Канада, Венесуела, Аргентина, 42 штати США. Геноцид вірмен визнали також Ватикан, Європейський парламент, Всесвітня рада церков.

Комітет у міжнародних справах палати представників Конгресу США 4 березня 2010 року ухвалив резолюцію щодо визнання геноциду вірмен.

У відповідь на рішення депутатів Риксдагу Туреччина вирішила відкликати свого посла зі шведської столиці і скасувала запланований на 17 березня візит прем`єр-міністра Реджепа Тайїпа ЕРДОГАНА до Стокгольма, повідомляють турецькі ЗМІ.

"Ми жорстко засуджуємо це рішення, його було прийнято з політичних міркувань", - заявив Р.ЕРДОГАН, дізнавшись про результати голосування у шведському парламенті.

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ заявив, що, незважаючи на результати голосування, уряд підтримуватиме намір Туреччини вступити до Євросоюзу, передає Бі-Бі-Сі.