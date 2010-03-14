Саакашвілі: «хроніка» була максимально наближена до реальності

Грузинська Національна регулююча комісія з комунікацій вважає, що телекомпанія "Імеді" порушила Кодекс поведінки мовлення, пустивши в ефір у суботу спеціальний репортаж про можливе "російське військове вторгнення". Як повідомляє NEWSru, на надзвичайному засіданні комісії буде розглянуто питання про можливі санкції.

Зі свого боку, телекомпанія "Імеді" в інформаційному випуску "Хроніка" вибачилася перед населенням країни за зазначений сюжет. Як пояснила диктор телекомпанії, спеціальний репортаж було підготовлено у зв`язку з можливим розвитком подій, який полягає в реальній загрозі повторення російській агресії.

Як повідомлялося, телекомпанія "Імеді" в суботу ввечері передала випуск про "російське вторгнення", бомбардування аеропортів і портів, убитих і поранених, про перехід на бік "ворога" трьох грузинських батальйонів, про ліквідацію Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, і, нарешті, звернення Президента Російської Федерації, який нібито віддав наказ про інтервенцію в Грузії.

Телепередача викликала паніку серед населення Грузії, оскільки "Імеді" лише побіжно пояснила, що це "лише модель можливого розвитку подій". У країні різко зросла кількість дзвінків до швидкої допомоги та інфарктів.

Лідер партії "Демократичний рух - Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе заявила, що "показ таких сюжетів спрямований не тільки проти лідерів опозиції, а й є психологічним терором щодо населення". Вона впевнена, що сюжет про "російське військове вторгнення" не міг з`явитися без відому президента Саакашвілі. За її словами, влада, таким чином, хоче залякати російською загрозою, щоб приховати повний крах своєї політики.

«...В першій частині передачі людей попередили, що це інсценування, але я вважаю, що відповідний напис мав бути на екрані впродовж всієї передачі. Вчорашній фільм був неприємний, але найбільш неприємно, що цей репортаж - максимально наближений до існуючої обстановки - до того, що може відбутися, і до того, що лежить у голові ворогів Грузії», - так зреагував Михайло Саакашвілі. Він залишився незадоволений тим, як у сюжеті була показана грузинська армія: «Репортаж містив несправедливу вказівку щодо грузинської армії, яка проявила небувалу відвагу під час серпневої війни. Необхідно бути обережним з армією - це основа Грузинської держави», - а також закинув Н.Бурджанадзе поїздкою до Москви: "У того, хто тисне забруднені в крові представників всіх етнічних груп Грузії руку не може бути честі".