США вийшли на перше місце в світі з експорту зброї

Росія має друге місце в світі за обсягами експорту звичайних озброєнь і військового устаткування за період з 2005 по 2009 рік. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-реліз Стокгольмського дослідницького інституту миру (SIPRI).

За даними шведського дослідницького інституту SIPRI, частка Росії на ринку звичайних озброєнь становить 24 відсотки. На першому рядку в рейтингу експортерів зброї стоять США, які займають 30 відсотків ринку. У п`ятірку провідних експортерів також входять Німеччина, Франція та Великобританія. Згідно з інформацією інституту, за останні п`ять років зростання обсягів міжнародних постачань озброєнь становило 22%.

Інститут зазначає, що 39 відсотків експорту США становить військова авіація. Її частка в російському експорті озброєнь - 40 відсотків.

Раніше в доповіді, що охоплює період 2001-2005 років, SIPRI називав Росію лідером ринку. На частку Москви припадав 31 відсоток збройових постачань, тоді як США посідали другий рядок рейтингу з 30 відсотками.

Експерти інституту зазначають, що обсяги постачань озброєнь на Близький Схід, до Північної Африки, Південної Америки, Південної і Південно-Східної Азії можуть свідчити про початок гонок озброєнь в регіонах. Зокрема, 65 відсотків військового експорту США припадає на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Близького Сходу.