У МЗС Росії обурені «аморальним» сюжетом грузинського телебачення

МЗС РФ заявляє, що сюжет грузинського телеканалу «Імеді» про нібито вторгнення російських військ на територію Грузії завдав шкоди безпеці і стабільності в регіоні.

Про це УНІАН заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Провокаційна телепередача завдала цілком конкретної шкоди безпеці і стабільності в регіоні, істотно підвищивши градус напруженості в і без того непростій ситуації. Розраховуємо, що європейські спостерігачі, що працюють у Грузії, як і все міжнародне співтовариство, дадуть цьому принципову оцінку. Політична параноя ніколи не приносила користі і не вирішувала серйозних проблем в жодній з держав», - підкреслив А.НЕСТЕРЕНКО.

На його думку, акція «Імеді» безвідповідальна і аморальна, перш за все, по відношенню до грузинського суспільства, де вона викликала цілком пояснену паніку.

Він зазначив, що в Грузії широко висловлюються думки про те, що провокація на телеканалі «Імеді» не могла бути підготовлена без санкції влади.

«Втім, Президент Грузії і не приховує свого схвального ставлення до скандальної передачі, сценарій якої він назвав «максимально наближеним до реальності», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня увечері грузинська телекомпанія «Імеді» передала в ефір «спеціальний репортаж про можливий розвиток подій в Грузії у разі російської інтервенції». Попередивши, що показує сценарій можливих подій, «якщо грузинське суспільство не буде консолідоване проти російського плану», телекомпанія почала передачу із заставкою звичних новин.

«Починаємо випуск з урахуванням тих небезпек, які політики і експерти систематично обговорюють», - сказала ведуча, після чого почалися «новини про вторгнення і нібито вбивство Президента країни Михайла СААКАШВІЛІ».

Телекомпанія показала кадри, на яких жителі в паніці намагаються залишити Тбілісі. Було оголошено, що паніка в Горі, в Мцхета, в інших регіонах.

Тим часом, передача викликала справжню паніку по всій країні, оскільки ті глядачі, хто не бачив заставку, всерйоз сприйняли передачу. Люди з усіх кінців країни стали телефонувати один одному і в студію телеканалу, щоб з`ясувати, що відбувається насправді.