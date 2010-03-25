Німецько-швейцарський медіагігант зацікавився активами в Україні

Східноєвропейський медіахолдинг німецького концерну Axel Springer AG та швейцарської компанії Ringier AG зацікавлений у купівлі медіа-активів в Україні.

За даними польських ЗМІ, про це представники компаній заявили вчора під час пре-конференції в Цюриху, на якій оголосили про об`єднання своїх східноєвропейських активів для створення одного із найбільших холдингів у цьому регіоні.

Компанії планують об`єднати свої активи в Польщі, Чехії, Словаччині, Сербії та Угорщині й зацікавлені у подальшому розвитку спільної компанії, в якій кожна з них отримає по 50%.

"Партнери не виключають виходу на чергові регіональні ринки, а можливими напрямками експансії називають Україну та Румунію", - зазначають польські медіа.

Медіахолдинг після згоди антимонопольних органів має бути створений до 2011 року.

Згідно з повідомленнями, дохід майбутньої компанії зі штаб-квартирою в Цюриху становитиме понад 400 млн. євро, EBITDA – більш як 60 млн. євро.

Холдинг, в якому працюватиме майже 5 тисяч осіб, об`єднає більше ста друкованих ЗМІ та 70 інтернет-ресурсів у п`яти державах Східної Європи.

У 2013-2015 роках заплановано вихід холдингу на IPO.

Довідка УНІАН. Створений в 1946 році Axel Springer AG - один з найбільших європейських видавничих і медіаконцернів, що випускає понад 150 найменувань газет і журналів у більш ніж 32 країнах. Доходи компаній концерну минулого року становили 2,6 млрд. євро.

Ringier AG, що належить сім`ї Рінгер, видає більш як 40 газет і журналів у дев`яти країнах світу. Компанія володіє одним з найбільших видавництв в Швейцарії Betty Bossi, понад 20 інтернет-порталами, здійснює виробництво телепрограм. У 2008 році доходи компанії становили майже мільярд євро.