Газпром таки зацікавився газотранспортним консорціумом

"Газпром" і його європейські партнери зацікавлені в участі у проекті консорціуму для модернізації газотранспортної системи (ГТС) України.

Про це заявив глава російського холдингу Олексій МІЛЛЕР на прес-конференції у п`ятницю, передає РІА "Новости".

"Газпром" і європейські колеги сьогодні проявляють цікавість до реалізації цього проекту, якщо такі пропозиції буде зроблено. "Газпром" готовий розглядати пропозиції щодо участі в такому проекті і готовий обговорювати таку ідею", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він нагадав, що ідея газотранспортного консорціуму вже обговорювалася кілька років тому, але за цей час ситуація на ринку змінилася.

Зокрема, "Газпром" розпочав реалізацію інших великих інвестиційних транспортних проектів.

"Газовий ринок стає все більш глобальним, "Газпром" може поставляти газ на найвіддаленіші ринки за рахунок обмінних операцій", - відзначив А.МІЛЛЕР, підкресливши, що "Газпром" стає дійсно глобальною компанією.

Разом з тим "Газпром" готовий розглядати пропозиції України, якщо такі буде зроблено, додав А.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, прем`єр-міністра РФ Володимир ПУТІН наприкінці березня за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Миколою АЗАРОВИМ заявляв, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України і готова вкладати кошти.

У березні 2009 року Україна підписала з Євросоюзом за підсумками міжнародної конференції у Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації ГТС, розраховувавши на мільярди євро інвестицій і обіцяючи створити "прозорий" газовий ринок. Пізніше і Україна, і ЄС заявили, що хочуть бачити в цьому проекті Росію.

Довідка УНІАН. ГТС України протяжністю 37,5 тис. км включає 71 компресорну станцію і 13 підземних газових сховищ загальним об`ємом 32 млрд. куб. м. Пропускна спроможність системи в європейські країни становить 141 млрд. куб. м газу на рік.