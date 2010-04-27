"Харківський пакт" - одна з найбільших геополітичних перемог Росії

Згода українських властей на базування Чорноморського флоту Російської федерації щонайменше до 2042 року та поступки в енергетичній сфері є однією із найбільших геополітичних перемог росіян та поразок прозахідних сил в Україні.

Таку думку кореспондент УНІАН у Польщі висловив голова правління фундації Unia & Polska Кшиштоф БОБІНСЬКИЙ.

"Віддача контролю над енергетичною системою України - а на це виглядає - та продовження договору по флоту вже є дуже-дуже багато", - сказав він, зауваживши, що "харківські домовленості" від 21 квітня є результатом програшу "помаранчевого" табору своєму опоненту з 2004 року Віктору ЯНУКОВИЧУ у виборах президента.

Він відзначив, що досягнуті домовленості та їх сьогоднішня ратифікація є підтвердженням, що В.ЯНУКОВИЧ віддає перевагу співпраці з Москвою, ніж з Брюсселем.

"Шок, яке це рішення викликало треба ще осмислити", - додав експерт.

К.БОБІНСЬКИЙ нагадав, що Європейський Союз пропонував Україні спільно модернізувати газотранспортну систему, що могло стати реальним елементом європейської інтеграції, якої добивалася попередня влада та пріоритетом називала нинішня.

За його словами, співпраця в цій сфері залежатиме від реалізації раніше узгоджених кроків.

"ЄС насправді нічого не може зробити. Все залежить від Києва. Якщо Україна не буде їх виконувати, то ЄС не буде змушувати, вирішить, що Україна не зацікавлена", - сказав він.

К.БОБІНСЬКИЙ не виключив, що нова українська влада на догоду росіянам може визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії, але назвав малореальним відмову від угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом задля входження в Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

"Це було би занадто далеким кроком, який насправді нікому не оплачується, особливо, Києву. Росія і так буде задоволена, з того, що сталося", - резюмував він.