Кожен другий німець не знає, коли скінчилася війна

Майже кожен другий житель ФРН не знає дати закінчення Другої світової війни в Європі. Близько 45 відсотків респондентів не можуть сказати, що відбулося в Німеччині 8 травня 1945 року, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на опитування, проведене соціологічним інститутом Forsa.

Особливо велика непоінформованість щодо історії у представників молодого покоління ФРН. Більше двох третин опитаних (68 відсотків) у віковій категорії від 18 до 29 років не знають, що 8 травня 1945 року в Європі закінчилася війна. Вельми погано інформовані німці і про масштаби жертв радянської сторони. Лише 18 відсотків опитаних дали правильну відповідь, що в результаті Другої світової війни загинули більше 20 мільйонів радянських солдатів і мирних мешканців.

Для переважної більшості німців (85 відсотків) 8 травня є скоріше днем звільнення, ніж днем поразки. Війна вже перестала бути важливою темою розмови для переважної більшості німців. Лише 17 відсотків опитаних заявили, що вони часто обговорюють цю тему, 31 відсоток - рідко і ще 26 відсотків - іноді.

У Росії переважна більшість опитаних (91 відсоток) вважають, що найбільший внесок в розгром нацизму зробив СРСР і насамперед - російський народ. Значна роль у перемозі приписується особисто Сталіну: 37 відсотків вважають, що Сталін зіграв провідну роль у перемозі над нацистською Німеччиною, ще 44 відсотки приписують йому значний внесок. Лише 8 відсотків опитаних вважають особисту роль Сталіна незначною.

Дані опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки, показують, що росіяни теж погано орієнтуються в історичних датах, що стосуються Другої світової війни. Лише 22 відсотки знають, що війна почалася 1939 року. 63 відсотки вважають, що Друга світова війна почалася 1941 року.

А в Україні близько половини опитаних (47 відсотків) згодні з тим, що Українська повстанська армія (УПА) билася на боці Німеччини проти СРСР. При цьому кількість респондентів, згодних з цим твердженням, зростає із заходу (19 відсотків) на південний схід України (63 відсотки).