Літературні гонорари принесли Обамі $5,5 млн

Відрахування від продажів написаних президентом США Бараком Обамою книг принесли йому в 2009 році майже 5,5 мільйонів доларів, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на оприлюднені податкові документи.

Обама є автором двох книг - "Мрії мого батька", яку він написав ще до вступу до посади сенатора від штату Ілінойс, і "Зухвалість надії".

Минулого року сума його авторських гонорарів склала 2,5 мільйона доларів. Незадовго до своєї інавгурації Обама уклав з видавництвом Crown Publishing Group контракт на написання після закінчення президентського терміну нової документальної книги і адаптацію бестселера "Мрії мого батька" (Dreams From My Father).

Згідно з підписаною на початку 2009 року угодою, Обама зобов`язується адаптувати для школярів нову версію своєї книги "Мрії від мого батька". За це він одержить аванс у розмірі 500 тисяч доларів, а також 15% від суми продажів книги в твердій обкладинці і 10% від продажів її дешевшого видання на території США.

РІА "Новости"