Сьогодні починається саміт Росія-ЄС

В рамках саміту Росія-ЄС будуть продовжені переговори щодо перспектив відміни взаємних візових обмежень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, 31 травня – 1 червня 2010 р. в м. Ростові-на-Дону відбудеться черговий – двадцять п`ятий за ліком саміт Росія-ЄС. Російську делегацію очолить Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, делегацію ЄС – голова Європейської ради Херман ван РОМПЕЙ і голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Важливим аспектом майбутнього саміту стане продовження діалогу щодо перспектив відміни взаємних візових обмежень, наявність яких деструктивно позначається на всіх сферах співпраці Росія-ЄС, зокрема з прицілом на перехід до обговорення конкретного проекту угоди з відміни візових вимог», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що особливе місце на порядку денному буде відведено дискусії з формування нової архітектури євроатлантичної безпеки, зокрема з урахуванням висунутої Президентом Російської Федерації ініціативи про укладання Договору про європейську безпеку.

Також традиційно до порядку денного саміту включається обмін думками з актуальних міжнародних питань – ситуації в близькосхідному мирному процесі, Афганістані і Пакистані, навколо ядерної програми Ірану, конфлікти в Європі (кіпрське врегулювання, Косово, Придністров`я і Грузія).

За інформацією прес-служби Президента РФ, планується, що сторони розглянуть тему протидії глобальній фінансово-економічній кризі, що стала за минулі чотири саміти традиційною. У цьому контексті очікується, що сторони обговорять реалізацію рамкової угоди щодо забезпечення впевненого, стабульного і збалансованого економічного зростання, реформування міжнародних фінансових організацій і вдосконалення механізмів глобального фінансового регулювання.

Крім того, в рамках саміту Росія-ЄС планується приділити серйозну увагу проблематиці енергетичної безпеки.

«Передбачається, що серйозна увага буде приділена проблематиці глобальної енергетичної безпеки в розрізі підвищення енергоефективності, енергозбереження, диверсифікації транзитних маршрутів – чому покликана сприяти, зокрема й реалізація таких великих проектів як «Північний потік» і «Південний потік», - йдеться в повідомленні.