ЄС запрошує на другий Форум “Східного партнерства”

Європейська комісія запрошує громадські організації з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України взяти участь у другому Громадському форумі «Східного партнерства».

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Форум відбудеться 18-19 листопада 2010 року в Берліні.

Як зазначили у Представництві ЄС, зустріч дасть можливість зміцнити контакти між недержавними організаціями ЄС і країн “Східного партнерства”, проаналізувати досягнення, зроблені з часу першого форуму, який відбувся у листопаді 2009 року, а також обговорити перспективи майбутньої взаємодії.

Форум відкритий для участі представників організацій громадянського суспільства, незалежно від того, чи брали вони участь у першому засіданні. Відбір учасників здійснюватиме Керівний комітет, обраний делегатами першого Форуму. Відбір здійснюватиметься на основі процедури, яка нині розробляється, зазначили в Представництві ЄС.

До участі запрошуються профспілки, організації працедавців, професійні асоціації, недержавні організації, аналітичні центри, неприбуткові фундації, національні та міжнародні організації громадянського суспільства і їхні мережі з країн “Східного партнерства” і держав ЄС, а також міжнародні організації та мережі.

Перший Громадський форум “Східного партнерства” відбувся 16-17 листопада 2009 року у Брюсселі, він зібрав понад 200 громадських організацій.