Румунія прагне прибрати російські війська з Придністров'я

Румунія вважає присутність російських військ на території Придністров`я загрозою для своєї безпеки і виступає за їх виведення з регіону. Про це йдеться в проекті Стратегії національної безпеки, яку президент Румунії Траян Бесеску подав на розгляд парламенту і Вищої ради оборони (Рада безпеки Румунії).

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі румунського лідера, в документі, зокрема, наголошено, що перебування іноземних військ, без угоди з країною перебування, поблизу кордонів Румунії становить загрозу для її національної безпеки. У зв`язку з цим Румунія вважає необхідним активно втручатися в просування рішень, що передбачають демілітаризацію Придністровського регіону шляхом виведення російських військ, які знаходяться там, і озброєнь.