Чергова НП на шахті в Кузбасі: евакуйовано 370 гірників

Дійсні причини трагедії на шахті "Ульянівська" в Кемеровській області, де у понеділок відбувся вибух, будуть встановлені не раніше ніж за два тижні, заявив в середу глава МНС РФ Сергій Шойгу. "Не треба висмикувати факти і розкручувати з них причину", - заявив він після завершення чергового засідання оперативного штабу.

Тим часом ще на одній шахті Кузбасу відбулася НП, через яку евакуювали 370 гірників. Задимлення відбулося на шахті "Алардинська" у місті Осічняки Кемеровської області. Це вугледобувне підприємство, як і шахта "Ульянівска", де відбулася найбільша за останні 60 років аварія, належить компанії "Южкузбассуголь".

У МНС розповіли, що інцидент на "Алардинській" відбувся напередодні. При доставці устаткування зійшла з рейок вагонетка і пошкодила силовий кабель, внаслідок чого відбулося задимлення. "З шахти було виведено 370 людей, що постраждалих немає", - сказав співбесідник агентства.

Співробітники загону рятувальника при обстеженні виявили шість зруйнованих перемичок. Вуглевидобування на шахті зупинене. Проводиться контроль концентрації газу метану на підприємстві.

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