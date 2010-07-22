Міжнародний суд ООН підтвердив незалежність Косова

Самопроголошення Косово незалежності не суперечить нормам міжнародного права.

Рішення зачитав голова Міжнародного суду ООН Хісасі ОВАДА (Японія).

"Суд вважає, що міжнародне право не містить будь-якої видимої заборони на проголошення незалежності. Таким чином, декларація про незалежність від 17 лютого 2008 року не порушувала міжнародне право", - оголосив Х.ОВАДА, зачитуючи консультативний висновок у ході відкритого засідання у Великому залі правосуддя в Палаці миру в Гаазі.

Албанська влада Косово 17 лютого 2008 року в односторонньому порядку за підтримки США й країн ЄС проголосила незалежність краю від Сербії, яку до цього часу визнали 69 із 192 країн-членів ООН. Сербія, а також Росія, Китай, Індія відмовилися визнати Косово, вважаючи, що косовські албанці своїм відділенням грубо порушили норми міжнародного права.

Ще до проголошення вердикту міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич оголосив, що якщо суд ООН підтримає Косово, "жодний кордон у регіоні і всьому світі" не буде в безпеці.

Росія в коментарі офіційного представника МЗС заявила, що рішення Міжнародного суду не вплинула на позицію РФ про невизнання Косово: "Наша позиція про невизнання незалежності Косово залишається незмінною. Вважаємо, що вирішення косовської проблеми можливе лише шляхом продовження переговорів між зацікавленими сторонами". Наголошено, що "суд дав оцінку тільки власне Декларації, спеціально обмовившись, що він не розглядав в ширшому плані питання про право Косово на відділення від Сербії в односторонньому порядку. У своїх висновках Суд не висловився також щодо наслідків ухвалення цього документа, зокрема про те, чи є Косово державою, і про правомірність визнання краю рядом країн".

Міжнародний суд розглядав питання про законність проголошення незалежності Косово на вимогу Генеральної асамблеї ООН. Судді повинні були відповісти на запитання " Чи відповідає одностороннє проголошення незалежності тимчасовими інститутами самоврядування Косово нормам міжнародного права?".