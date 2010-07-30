100 осіб загинуло в результаті повеней у Пакистані

Щонайменше 100 осіб загинуло на північному заході Пакистану через повені, спричинені зливами.

Ріки, що вийшли з берегів, буквально змили кілька сіл. Відомо, що десятки осіб потонули, багато людей загинуло під уламками будинків або від ураження електричним струмом, передає Бі-Бі-Сі.

За повідомленнями офіційних осіб, нинішні повені стали найбільшими за останні 80 років. Водночас синоптики прогнозують, що зливи над значною частиною країни триватимуть ще, як мінімум, добу.

На пакистанських телеканалах можна побачити, як потоки води зносять людей, машини і домашній скарб.

Армійське командування повідомляє, що для боротьби зі стихією кинуто всі вільні частини.

В багатьох частинах країни було попереджено про повені, і людям, що живуть в низинах, рекомендувалося перебратися в більш безпечні місця.

Проте висловлюються побоювання, що в найближчий час число жертв стихійного лиха може істотно зрости.

Авіаційні власті країни говорять, що така погода могла стати однією з причин найбільшої авіакатастрофи в історії Пакистану, що сталася у минулу середу, 28 липня. Тоді при аварії літака, що летів з Карачі до Ісламабаду, загинули 152 особи.